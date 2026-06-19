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Villas con garaje en venta en Megali Panagia, Grecia

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Villa 3 habitaciones en Megali Panagia, Grecia
Villa 3 habitaciones
Megali Panagia, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Bienvenido a esta hermosa casa unifamiliar en venta en Halkidiki, Grecia. Esta propiedad ofr…
$278,752
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Agencia
Halkidiki Properties
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