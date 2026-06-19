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Hoteles en venta en Megali Panagia, Grecia

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Hotel 300 m² en Megali Panagia, Grecia
Hotel 300 m²
Megali Panagia, Grecia
Área 300 m²
¿Está buscando invertir en la industria de la hospitalidad? Esta propiedad de 300 metros cua…
$1,10M
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Halkidiki Properties
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Hotel 730 m² en Megali Panagia, Grecia
Hotel 730 m²
Megali Panagia, Grecia
Área 730 m²
Situado en la pintoresca región de Halkidiki, Grecia, este hotel de 730 metros cuadrados pre…
$2,66M
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Halkidiki Properties
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