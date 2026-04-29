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Casas de campo del mar en venta en Marathon, Grecia

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Casa de campo 5 habitaciones en Marathon, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Marathon, Grecia
Dormitorios 5
Área 244 m²
Venta Casa de 3 plantas de 244 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de salón con…
$495,898
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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