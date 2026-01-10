Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Loutraki
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Vistas al mar

Adosados del mar en Venta en Loutraki, Grecia

1 propiedad total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Loutraki, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Loutraki, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 135 m²
Piso 1/1
Venta de maisonette de 135 metros cuadrados en Loutraki. La maisonette tiene 3 niveles. Plan…
$414,702
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
