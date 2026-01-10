Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Loutraki
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Garaje

Apartamentos con garaje en venta en Loutraki, Grecia

2 habitaciones
4
Apartamento Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 3/3
Un excepcional apartamento de 84 metros cuadrados se ofrece a la venta en un edificio reside…
$564,919
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Sideris Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Apartamento 3 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 3/4
In one of the most privileged locations of Loutraki, right on the seafront, a stunning new a…
$695,218
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Sideris Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir