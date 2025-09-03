Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Limenas Markopoulou
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Apartamentos en la montaña en venta en Limenas Markopoulou, Grecia

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Limenas Markopoulou, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Limenas Markopoulou, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 122 m²
Piso 2/2
Venta apartamento de 122 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la segun…
$310,167
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir