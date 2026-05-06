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Villas en venta en Livanates, Grecia

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Villa en Livanates, Grecia
Villa
Livanates, Grecia
Dormitorios 9
Área 525 m²
Venta villa de 3 plantas de 525 metros cuadrados en el centro de Grecia. El sótano consta de…
$1,13M
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Agencia
Grekodom Development
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