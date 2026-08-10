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Propiedades residenciales en venta en Lechena, Grecia

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1 propiedad total found
Casa de campo 3 habitaciones en Lechena, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Lechena, Grecia
Dormitorios 3
Área 118 m²
Venta Casa de 1 plantas de 118 metros cuadrados en Peloponés Occidental. La casa consta de 3…
$188,913
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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