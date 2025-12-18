Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Lavrio
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Piscina

Villas con piscina en venta en Lavrio, Grecia

Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 6 habitaciones en Lavrio, Grecia
Villa 6 habitaciones
Lavrio, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
For sale 3-storey villa of 240 sq.meters in Attica. Ground floor consists of living room wit…
$1,51M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir