  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Lavrio
  4. Residencial
  5. Casa de campo
  6. Vistas al mar

Casas de campo del mar en venta en Lavrio, Grecia

1 propiedad total found
Casa de campo 2 habitaciones en Lavrio, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Lavrio, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 87 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 1 plantas de 87 metros cuadrados en Attica. La casa consta de un dormitorio, s…
$359,709
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
