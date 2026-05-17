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Villas con piscina en venta en Lagyna, Grecia

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Villa en Lagyna, Grecia
Villa
Lagyna, Grecia
Dormitorios 6
Área 480 m²
Se vende villa de 3 de 480 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La planta baja con…
$1,06M
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Agencia
Grekodom Development
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