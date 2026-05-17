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Casas de campo en la montaña en venta en Lagyna, Grecia

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Casa de campo 4 habitaciones en Lagyna, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Lagyna, Grecia
Dormitorios 4
Área 525 m²
Venta casa de 3 plantas de 525 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja co…
$342,406
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Grekodom Development
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Casa de campo 2 habitaciones en Lagyna, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Lagyna, Grecia
Dormitorios 2
Área 96 m²
Venta Casa de 1 plantas de 96 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La casa const…
$295,177
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