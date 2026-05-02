Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Laganas Municipal Unit
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Laganas Municipal Unit, Grecia

;
Hotel Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Hotel 1 320 m² en Kalamaki, Grecia
Hotel 1 320 m²
Kalamaki, Grecia
Área 1 320 m²
En venta, un hotel situado en la localidad de Laganas, al sur de la isla de Zakynthos. El h…
$2,36M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir