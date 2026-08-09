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Adosados en Venta en Laconia Regional Unit, Grecia

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2 propiedades total found
Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of East Mani, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of East Mani, Grecia
Dormitorios 2
Área 112 m²
Venta de maisonette de 112 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 2 niveles. 2…
$306,984
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Adosado Adosado en Polovitsa, Grecia
Adosado Adosado
Polovitsa, Grecia
Área 180 m²
Venta de maisonette de 180 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene un nivel. U…
$401,441
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Parámetros de las propiedades en Laconia Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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