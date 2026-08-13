Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Kyparissia
  4. Residencial
  5. Casa de campo

Casas de campo en venta en Kyparissia, Grecia

;
Casa de campo Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa de campo en Kyparissia, Grecia
Casa de campo
Kyparissia, Grecia
Área 293 m²
Venta Casa de 0 plantas de 293 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. Hay: paneles sola…
$259,756
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir