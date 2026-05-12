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Villas del mar en venta en Kranidi, Grecia

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Villa en Kranidi, Grecia
Villa
Kranidi, Grecia
Dormitorios 5
Área 270 m²
------ Un Haven de Tranquility y Lujo en Porto Heli Bienvenido a una propiedad que combina …
$1,52M
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Villa en Kranidi, Grecia
Villa
Kranidi, Grecia
Dormitorios 9
Área 480 m²
Venta villa de 2 plantas de 480 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta…
Precio en demanda
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