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Casas de campo del mar en venta en Kranidi, Grecia

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Casa de campo 3 habitaciones en Kranidi, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Kranidi, Grecia
Dormitorios 3
Área 136 m²
En venta 2 -casa de 136 metros cuadrados en el este del Peloponeso - Ermionida. La planta ba…
$649,390
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Agencia
Grekodom Development
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