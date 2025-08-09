Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Kozani Regional Unit
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Kozani Regional Unit, Grecia

Apartamento Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Municipality of Kozani, Grecia
Apartamento 1 habitación
Municipality of Kozani, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 101 m²
Piso 2/3
La propiedad es ideal para la inversión ya que se encuentra en el centro de Kozani en la pla…
$145,910
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
English
Telegram Escribir en Telegram
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Pyrgoi, Grecia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Pyrgoi, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Piso 1
The project is located in Piraeus, in the quiet   and the sparsely populated area. The bui…
$375,757
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Kozani Regional Unit, Grecia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir