Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Kozani Regional Unit
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Kozani Regional Unit, Grecia

;
1 propiedad total found
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Pyrgoi, Grecia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Pyrgoi, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Piso 1
The project is located in Piraeus, in the quiet   and the sparsely populated area. The bui…
$375,757
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Kozani Regional Unit, Grecia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir