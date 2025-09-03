Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Grecia
  3. Kouvaras Municipal Unit
  4. Residencial
  5. Casa de campo
  6. Vista a la montaña

Casas de campo en la montaña en venta en Kouvaras Municipal Unit, Grecia

1 propiedad total found
Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Saronikos, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Saronikos, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 464 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 464 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un do…
$936,353
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
