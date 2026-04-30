Hoteles en venta en Cos, Grecia

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Hotel 2 000 m² en Municipality of Kos, Grecia
Hotel 2 000 m²
Municipality of Kos, Grecia
Área 2 000 m²
Operando complejo hotelero de 4 estrellas junto al mar - Kos Island, GreciaOfrecemos una opo…
$32,16M
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Agencia
Atlas Construction
Idiomas hablados
Русский, Українська
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