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Villas con piscina en venta en Koropi, Grecia

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Villa en Koropi, Grecia
Villa
Koropi, Grecia
Dormitorios 12
Área 350 m²
Se vende villa de 5 plantas de 350 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un do…
$1,53M
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Villa en Koropi, Grecia
Villa
Koropi, Grecia
Dormitorios 3
Área 290 m²
En venta 3-almacén villa de 290 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un dormi…
$1,65M
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