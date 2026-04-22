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Propiedades residenciales en venta en Kofinas Municipal Unit, Grecia

1 propiedad total found
Villa en Sternes, Grecia
Villa
Sternes, Grecia
Área 337 m²
Villa en venta en Akrotiri, Chania. En una ubicación mágica y pacífica, una villa de 337 met…
$1,51M
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Kofinas Municipal Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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