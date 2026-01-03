Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Kissamos
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Terraza

Apartamentos con Terraza en venta en Kissamos, Grecia

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 5 habitaciones en Kissamos, Grecia
Apartamento 5 habitaciones
Kissamos, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 213 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Kissamos, Creta, Grecia
$899,846
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir