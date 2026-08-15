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Apartamentos en venta en Kilkis Regional Unit, Grecia

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Apartamento 1 habitacion en Terpyllos, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Terpyllos, Grecia
Dormitorios 1
Área 54 m²
Venta apartamento de 54 metros cuadrados en el norte de Grecia. El apartamento está situado …
$96,818
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Agencia
Grekodom Development
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