Villas en venta en Kiato, Grecia

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Villa en Kiato, Grecia
Villa
Kiato, Grecia
Área 190 m²
Venta villa de 1 plantas de 190 metros cuadrados en la península Peloponesa. La villa consta…
$684,930
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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