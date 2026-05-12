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Adosados del mar en Venta en Kiato, Grecia

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Adosado Adosado en Kiato, Grecia
Adosado Adosado
Kiato, Grecia
Área 169 m²
Venta de maisonette de 169 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene un nivel. U…
$366,020
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Kiato, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kiato, Grecia
Dormitorios 3
Área 173 m²
Venta de maisonette de 173 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 3 niveles. P…
$188,913
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Kiato, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kiato, Grecia
Dormitorios 3
Área 150 m²
Venta de maisonette de 150 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 3 niveles. S…
$360,116
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Adosado Adosado 3 habitaciones en Kiato, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kiato, Grecia
Dormitorios 3
Área 124 m²
Venta de maisonette de 124 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 3 niv…
$531,319
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Kiato, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kiato, Grecia
Dormitorios 3
Área 196 m²
Venta de maisonette de 196 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 2 niv…
$212,528
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