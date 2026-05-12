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Casas de campo del mar en venta en Kiato, Grecia

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Casa de campo 4 habitaciones en Kiato, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Kiato, Grecia
Dormitorios 4
Área 367 m²
Venta Casa de 3 plantas de 367 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Semi-basement consta …
$708,425
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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