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Apartamentos en la montaña en venta en Kiato, Grecia

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2 habitaciones
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2 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Kiato, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Kiato, Grecia
Dormitorios 2
Área 66 m²
Venta apartamento de 66 metros cuadrados en Peloponés Oriental. El apartamento está situado …
$218,431
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Grekodom Development
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Apartamento 2 habitaciones en Kiato, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Kiato, Grecia
Dormitorios 2
Área 77 m²
Venta apartamento de 77 metros cuadrados en Peloponés Oriental. El apartamento está situado …
$171,203
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