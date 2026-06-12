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Casas de campo en venta en Kerkini Municipal Unit, Grecia

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Casa de campo en Kerkini, Grecia
Casa de campo
Kerkini, Grecia
Área 127 m²
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 127 metros cuadrados en el norte de Grecia. La…
$92,340
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Agencia
Grekodom Development
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Parámetros de las propiedades en Kerkini Municipal Unit, Grecia

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