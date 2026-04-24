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Villas con piscina en venta en Keratea, Grecia

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Villa en Keratea, Grecia
Villa
Keratea, Grecia
Dormitorios 7
Área 600 m²
------ Un Oasis de Lujo en Suburbios Orientales de Atenas Bienvenido a una propiedad que co…
$3,09M
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Villa en Keratea, Grecia
Villa
Keratea, Grecia
Dormitorios 3
Área 330 m²
Se vende una villa de 4 plantas de 330 metros cuadrados. en Attica. El primer piso consta de…
$826,496
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