Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Keratea
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Vista a la montaña

Villas en la montaña en venta en Keratea, Grecia

Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 1 habitación en Keratea, Grecia
Villa 1 habitación
Keratea, Grecia
Habitaciones 1
Área 347 m²
🏡 Luxurious Stone Detached House 347 sq.m. with Panoramic View – Keratea Sakka In th…
$1,21M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir