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Casas de campo del mar en venta en Keratea, Grecia

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2 propiedades total found
Casa de campo 6 habitaciones en Keratea, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Keratea, Grecia
Dormitorios 6
Área 190 m²
Venta Casa de 2 plantas de 190 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 3 dormitori…
$560,837
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Casa de campo 4 habitaciones en Keratea, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Keratea, Grecia
Dormitorios 4
Área 220 m²
Venta Casa de 2 plantas de 220 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$590,354
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