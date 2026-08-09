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Apartamentos en venta en Keratea, Grecia

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Apartamento 2 habitaciones en Keratea, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Keratea, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
En Venta -- Apartamento Residencial - East Attica: Keratea 90 Sq.m., 2 Dormitorios, 1 Baños,…
$244,727
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Apartamento 2 habitaciones en Keratea, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Keratea, Grecia
Dormitorios 2
Área 112 m²
Venta apartamento de 112 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la segun…
$336,502
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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