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Adosados en Venta en Kefallonia Regional Unit, Grecia

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Adosado Adosado en Germenata, Grecia
Adosado Adosado
Germenata, Grecia
Área 80 m²
Venta, tres casas en construcción en la isla de Kefalonia. Las casas están situadas en un lu…
$826,496
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Agencia
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Parámetros de las propiedades en Kefallonia Regional Unit, Grecia

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