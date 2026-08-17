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Casas de campo en venta en Kefallonia Regional Unit, Grecia

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Casa de campo en Kouvalata, Grecia
Casa de campo
Kouvalata, Grecia
Área 40 m²
En venta, una pequeña casa de 40 metros cuadrados en una parcela de 750 metros cuadrados ubi…
$100,360
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Casa de campo en Svoronata, Grecia
Casa de campo
Svoronata, Grecia
Área 219 m²
Venta es un edificio históricamente significativo construido en 1870 en el pueblo de Kaligat…
$814,689
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Parámetros de las propiedades en Kefallonia Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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