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Casas de campo en venta en Katsikas, Grecia

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Casa de campo en Katsikas, Grecia
Casa de campo
Katsikas, Grecia
Área 87 m²
Venta – Casa independiente en Drosochori, Ioannina En venta en la hermosa zona de Drosochori…
$259,756
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Grekodom Development
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