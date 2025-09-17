Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Casandra
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vistas al mar

Casas del mar en Venta en Casandra, Grecia

villas
19
casas de campo
11
adosados
7
Casa Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Casandra, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Casandra, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Número de plantas 3
Se vende casita de 250 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki .La casita tiene niveles 3.…
$585,220
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Casandra, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Casandra, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 100 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. La maisonette tiene 2 …
$351,132
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Casandra, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Casandra, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 100 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. La maisonette tiene 3 …
$327,723
Dejar una solicitud
AdriastarAdriastar
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir