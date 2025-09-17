Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Casandra
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vista a la montaña

Casas en la montaña en Venta en Casandra, Grecia

villas
19
casas de campo
11
adosados
7
Casa Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Casa de campo 3 habitaciones en Casandra, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Casandra, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 1 plantas de 118 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. La casa consta de …
$643,742
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Casandra, Grecia
Villa 7 habitaciones
Casandra, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 350 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. Planta baja const…
$877,831
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Casandra, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Casandra, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 100 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. La maisonette tiene 2 …
$351,132
Dejar una solicitud
Tut TravelTut Travel
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir