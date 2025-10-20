Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con garaje en Venta en Casandra, Grecia

villas
19
casas de campo
11
adosados
7
1 propiedad total found
Casa 2 habitaciones en Casandra, Grecia
Casa 2 habitaciones
Casandra, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Πρόκειται για δύο σύγχρονες, υπό κατασκευή κατοικίες, ιδανικές για όσους αναζητούν την υψηλή…
$244,374
Agencia
Bereal Estate
Idiomas hablados
English
