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Casas de campo del mar en venta en Casandra, Grecia

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Casa de campo 3 habitaciones en Casandra, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Casandra, Grecia
Dormitorios 3
Área 110 m²
Venta casa de 1 plantas de 110 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. La casa consta de …
$448,669
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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