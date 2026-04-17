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Apartamentos del mar en venta en Casandra, Grecia

2 habitaciones
3
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1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Casandra, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Casandra, Grecia
Dormitorios 2
Área 60 m²
En venta Apartamento de 60 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. El apartamento está si…
$354,213
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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