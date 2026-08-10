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Propiedades residenciales en venta en Karditsa Regional Unit, Grecia

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2 propiedades total found
Casa de campo 3 habitaciones en Neochori, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Neochori, Grecia
Dormitorios 3
Área 190 m²
Venta Casa de 3 plantas de 190 metros cuadrados en el centro de Grecia. Semi-basement consta…
$206,624
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Villa en Neochori, Grecia
Villa
Neochori, Grecia
Dormitorios 4
Área 235 m²
Venta villa de 2 plantas de 235 metros cuadrados en el centro de Grecia. Semi-basement const…
$413,248
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Parámetros de las propiedades en Karditsa Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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