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Villas con Jardín en venta en Kardia, Grecia

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Villa 8 habitaciones en Kardia, Grecia
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Villa 8 habitaciones
Kardia, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Número de plantas 3
La casa unifamiliar es de aproximadamente 260 metros cuadrados y se encuentra en Kardia, Tes…
$1,15M
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