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Villas con piscina en venta en Kalyvia Thorikou, Grecia

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Villa en Kalyvia Thorikou, Grecia
Villa
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 5
Área 490 m²
Se vende villa de 3 plantas de 490 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de sala …
$1,83M
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Villa en Kalyvia Thorikou, Grecia
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Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 3
Área 290 m²
Venta villa de 2 plantas de 290 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de salón, una…
$1,30M
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Villa en Kalyvia Thorikou, Grecia
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Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 7
Área 500 m²
Se vende villa de 4 plantas de 500 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 2 do…
$1,77M
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Villa en Kalyvia Thorikou, Grecia
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Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 6
Área 700 m²
Se vende una villa de 3 plantas de 700 metros cuadrados en Attica. En el primer piso hay 2 d…
$3,72M
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Villa en Kalyvia Thorikou, Grecia
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Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 6
Área 418 m²
Venta villa de 2 plantas de 418 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 3 dormitor…
$1,95M
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