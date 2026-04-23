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Adosados con piscina en Venta en Kalyvia Thorikou, Grecia

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Adosado Adosado 4 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 4
Área 279 m²
Venta de maisonette de 279 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 4 niveles. Planta…
$796,565
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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