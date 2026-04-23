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Adosados en la montaña en Venta en Kalyvia Thorikou, Grecia

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6 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 4
Área 279 m²
Venta de maisonette de 279 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 4 niveles. Planta…
$796,565
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 4
Área 277 m²
Venta de maisonette de 277 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 4 niveles. Semi-b…
$472,283
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 4
Área 236 m²
Venta de maisonette de 236 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 4 niveles. Semi-b…
$377,827
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CoexCoex
Adosado Adosado 3 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 3
Área 288 m²
Venta de maisonette de 288 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 4 niveles. Semi-b…
$501,801
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 3
Área 270 m²
Venta de maisonette de 270 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 3 niveles. Semi-b…
$732,039
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 4
Área 220 m²
Venta de maisonette de 220 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 3 niveles. Planta…
$684,811
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MontbelMontbel
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