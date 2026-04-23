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Casas de campo con piscina en venta en Kalyvia Thorikou, Grecia

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Casa de campo 5 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 5
Área 240 m²
Se vende casa de 2 pisos de 240 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 3 dormi…
$708,425
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Agencia
Grekodom Development
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