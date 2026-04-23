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Casas de campo del mar en venta en Kalyvia Thorikou, Grecia

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7 propiedades total found
Casa de campo 5 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 5
Área 240 m²
Se vende casa de 2 pisos de 240 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 3 dormi…
$708,425
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Casa de campo 6 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 6
Área 450 m²
Se vende casa de 3 plantas de 450 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 2 dor…
$1,30M
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Casa de campo 4 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 4
Área 320 m²
Se vende casa de 3 pisos de 320 metros cuadrados en Attica. El sótano consta de 3 trasteros.…
$826,496
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Casa de campo 8 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 8
Área 428 m²
Venta Casa de 3 plantas de 428 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormitor…
$2,48M
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Casa de campo 3 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 3
Área 110 m²
En venta casa de 1 piso de 110 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 3 dormitorios, …
$767,461
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Casa de campo 5 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 5
Área 300 m²
Se vende casa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 2 dor…
$395,537
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Melrose VillasMelrose Villas
Casa de campo 7 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 7
Área 290 m²
Se vende casa de 3 plantas de 290 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 3 dor…
$625,776
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