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Apartamentos del mar en venta en Kalyvia Thorikou, Grecia

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Apartamento 3 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 3
Área 134 m²
En venta Apartamento de 134 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en el se…
$303,442
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Agencia
Grekodom Development
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